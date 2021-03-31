СК просит арестовать вице-премьера правительства Ставрополья за мошенничество

Следователи попросили арестовать и. о. замглавы ставропольского правительства Романа Петрашова по подозрению в мошенничестве.

Следователи попросили арестовать и. о. замглавы ставропольского правительства Романа Петрашова по подозрению в мошенничестве.

Петрашову предъявлено обвинение, фигурант не признал свою вину. Следствие считает, что обвиняемый в период с 2013 по 2015 год получил около 130 млн рублей от представителей организаций за гарантированное заключение контрактов на обустройство нефтяных и газовых месторождений.

Недавно бывший чиновник из Красноярска стал фигурантом дела о взяточничестве. Его подозревают в получении взятки иномаркой стоимостью около 7 млн рублей и бензином.