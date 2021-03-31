Путин поручил правительству подготовить программу поддержки регионов

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на подготовку параметров поддержки регионов.

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на подготовку параметров поддержки регионов.

Такое распоряжение российский лидер дал на фоне подготовки к выступлению перед Федеральным собранием.

Ранее президент РФ провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. В ходе консультаций Путин указал на недопустимость стороннего вмешательства во внутренние дела Белоруссии.