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17:08   31 Марта 2021
Политика

Путин поручил правительству подготовить программу поддержки регионов

Путин поручил правительству подготовить программу поддержки регионов

Президент России Владимир Путин дал кабинету министров две недели на подготовку параметров поддержки регионов.

Такое распоряжение российский лидер дал на фоне подготовки к выступлению перед Федеральным собранием.

Ранее президент РФ провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и главой Франции Эммануэлем Макроном. В ходе консультаций Путин указал на недопустимость стороннего вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

 

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#путин #поддержка #регионы

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