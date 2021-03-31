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16:57   31 Марта 2021
Происшествия

Напавшего на силовика петербуржца приговорили к году колонии

Напавшего на силовика петербуржца приговорили к году колонии

Суд в Петербурге приговорил участника незаконного митинга в поддержку Алексея Навального 31 января к году колонии за нападение на сотрудника полиции.

Находившийся на несанкционированной акции вместе с приятелями дебошир набросился на сотрудника Росгвардии и нанес ему несколько ударов по голове. После этого нападавший и его товарищи скрылись с места происшествия, пытаясь уйти от ответственности.

Петербуржца нашли и задержали. Сегодня его признали виновным по ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия в отношении представителя власти" и приговорили к году лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, сообщила адвокат Светлана Ратникова.

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#приговор #петербург #митинг

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