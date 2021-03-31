Бывшего красноярского чиновника задержали за взятку машиной и бензином

Бывший замдиректора муниципального автономного учреждения "Центр реализации социальных проектов" Красноярска подозревается в получении взятки автомобилем Lexus и бензином.

Бывший замдиректора муниципального автономного учреждения "Центр реализации социальных проектов" Красноярска подозревается в получении взятки автомобилем Lexus и бензином.

Следствие считает, что экс-чиновник с 2019 по 2020 годы заключил 40 договоров на сумму 60 млн рублей с компанией "Курьер авто М" и аффилированными структурами на уборку культурных объектов обслуживания. Фирмы получили контракты без участия в торгах. Руководитель компании подарил чиновнику Lexus стоимостью 7 млн рублей и топливную карту с ежедневным лимитом в 250 литров, передает пресс-служба СК РФ по региону.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту получения должностным лицом взятки в особо крупном размере. Взяткодатель также стал фигурантом дела. По местам проживания задержанных были проведены обыски.