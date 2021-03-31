Россия за день. Главное: смерть экс-депутата в Петербурге и новый аэропорт в Иркутске

В мае Казань примет очередное заседание Валдайского клуба, а в Красноярске мэр Сергей Еремин возмущается ситуации с парковкой.

Челябинская область. Отчет мэра Челябинска Натальи Котовой о результатах деятельности администрации в 2020 году удовлетворил 99% депутатов городской думы. Положительную оценку ее работе дали 44 из 45 парламентариев, присутствовавших на заседании. Глава Челябинска заявила, что все крупные и средние предприятия адаптировались к работе в новых условиях. В 2020 году ими было отгружено товаров на 656 млрд руб.

Иркутская область. Глава Росавиации Александр Нерадько оценил стоимость строительства нового аэропорта в Иркутске в 53 млрд рублей. По его словам, потребуется привлечь еще не менее 20 млрд рублей инвестиций. Комплекс будут строить за пределами города, а потому существенные средства понадобятся для прокладки коммуникаций, строительства дорог и ЛЭП.

Саратовская область. Глава Саратова Михаил Исаев все еще остается одним из самых непопулярных мэров крупных городов России, говорится в исследовании ЦИК «Рейтинг». По итогам работы в январе-марте этого года Исаев занял 70-место. В августе-ноябре 2020 года он занял 73 строчку.

В Саратове будут судить экс-сотрудника Дирекции транспорта и дорожного хозяйства. Его обвиняют в получении крупной взятки на сумму 164 тыс. рублей. По версии следствия, бывший чиновник получал деньги за снисходительное отношение к фирме, исполнявшей контракты по содержанию и ремонту дорог.

Республика Бурятия. Экс-главу Баргузинского района в Бурятии Алексея Балуева приговорили к штрафу в размере 130 тыс. рублей за превышение должностных полномочий. В 2017 году политик заключил контракт на ремонт рухнувшего моста через реку Сувинка с местным предпринимателем без конкурса. По итогам работ подрядчику было перечислено более 1,4 млн рублей.

Ростовская область. Департамент ЖКХ Ростова-на-Дону признали виновным в неправомерной растрате средств, выделенных на благоустройство парка Вересаева. Арбитражный апелляционный суд №15 обязал муниципалитет вернуть в федеральный бюджет более 46 млн рублей.

Республика Татарстан. Следующая встреча Валдайского клуба пройдет 20-21 мая в Казани. Она будет посвящена Центральноазиатскому региону. По словам председателя совета фонда развития и поддержки «Валдая» Андрея Быстрицкого, участниками мероприятия станут представители Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и, предположительно, Афганистана.

Красноярский край. Мэр Красноярска Сергей Еремин возмутился нарушением правил парковки водителем администрации Октябрьского района. На правонарушителя, регулярно перекрывавшего подъезд жилого дома, пожаловались местные жители. Водителю служебной машины предъявили штраф и уволили с работы.

Республика Якутия. Глава Якутии Айсен Николаев встретился с избранным мэром Якутска Евгением Григорьевым. Ключевой темой стало обсуждение реализации национальных проектов по благоустройству столицы республики. Григорьев также поблагодарил главу региона за оказанное доверие и пообещал приложить все усилия для выполнения предвыборных обещаний, в частности, реализации Плана развития города.

Забайкальский край. В прокуратуре Забайкальского края заявили, что глава региона Александр Осипов не должен руководить исполнительными органами государственной власти, так как это не входит в его обязанности. Ранее ведомство провело проверку по обращению портала «Чита.Ру» о том, что краевой минэконом мог получать консультации от полного тезки главы Забайкальского края из «Центра оценки и аудита».

Самарская область. Глава Самарской области Дмитрий Азаров предложил ужесточить уголовную ответственность за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Кроме того, губернатор выступил за увеличение максимального срока лишения прав и повышение административных штрафов. Его решение поддержали депутаты регионального парламента.

Республика Крым. Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов подал документы на участие в праймериз «Единой России», который определит кандидатов в депутаты Госдумы РФ. Кабанов зарегистрировался по Евпаторийскому одномандатному округу, куда входят муниципалитеты Запада и Севера Крыма.

Омская область. Куйбышевский районный суд продолжит рассматривать иск экс-депутата Омского горсовета Юрия Федотова. Последний оспаривает решение комиссии по вопросам противодействия коррупции, лишившей его мандата из-за разногласий относительно капремонта многоэтажек. На заседание 15 апреля суд пригласит представителя городской администрации.

Воронежская область. Глава Воронежской области Александр Гусев прервал отпуск, чтобы принять участие в программе визита в регион вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева и главы «Росатома» Алексея Лихачева. Губернатор вместе с вице-спикером откроют в Нововоронеже спортивно-оздоровительный комплекс «Атом Арена», а также обсудят социально-экономическое развитие города.

Санкт-Петербург. В Петербурге на 88-м году жизни скончался бывший депутат ЗакСа, ветеран строительной отрасли Владимир Гольман. О причинах смерти пока не сообщается. Городской парламент почтил его память минутой молчания.