Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:48   31 Марта 2021
Происшествия

Девочка из Белоруссии инсценировала свое изнасилование в Подмосковье ради встречи с парнем

Девочка из Белоруссии инсценировала свое изнасилование в Подмосковье ради встречи с парнем

Девушка-подросток, которую разыскивали в Белоруссии, объявилась в Подмосковье. Она приехала в РФ ради встречи с парнем, и ради его внимания индицировала свое изнасилование.

Столичные правоохранители, нашедшие 17-летнюю девочку, выяснили ее странную историю. По их данным, несовершеннолетняя гражданка Белоруссии приехала в Москву ради встречи с возлюбленным, однако свидание не состоялось и она поехала в область.

Остановившись в деревне Большое Буньково, девушка от отчаяния и ради привлечения к себе внимания инсценировала собственное похищение и изнасилование, передает РЕН ТВ. Подросток написала о "случившемся" парню, но вместо него за ней приехали полицейские.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#белоруссия #подмосковье #девочка #изнасилование #подросток #инсценирование

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров