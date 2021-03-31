Девочка из Белоруссии инсценировала свое изнасилование в Подмосковье ради встречи с парнем

Девушка-подросток, которую разыскивали в Белоруссии, объявилась в Подмосковье. Она приехала в РФ ради встречи с парнем, и ради его внимания индицировала свое изнасилование.

Девушка-подросток, которую разыскивали в Белоруссии, объявилась в Подмосковье. Она приехала в РФ ради встречи с парнем, и ради его внимания индицировала свое изнасилование.

Столичные правоохранители, нашедшие 17-летнюю девочку, выяснили ее странную историю. По их данным, несовершеннолетняя гражданка Белоруссии приехала в Москву ради встречи с возлюбленным, однако свидание не состоялось и она поехала в область.

Остановившись в деревне Большое Буньково, девушка от отчаяния и ради привлечения к себе внимания инсценировала собственное похищение и изнасилование, передает РЕН ТВ. Подросток написала о "случившемся" парню, но вместо него за ней приехали полицейские.