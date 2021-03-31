Ученые из Сибири работают над созданием морозоустойчивой породы коров

Совместная работа российских и английских ученых поможет создать новый вид крупного рогатого скота, устойчивого к низким температурам.

Совместная работа российских и английских ученых поможет создать новый вид крупного рогатого скота, устойчивого к низким температурам.

За основу для изучения специалисты взяли якутскую корову, которая обитает в суровых условиях климата и способна выдержать до −70 градусов по Цельсию. Уникальность породы состоит в ее чистокровности и отсутствии скрещиваний с другими представителями парнокопытных.

В геноме якутской коровы ученые нашли схожие черты, которые есть у африканских и азиатских пород, но не у европейских. Связано это, как считают исследователи, с селекцией для получения большого количества молока и мяса.

Результаты научной работы позволяют сделать вывод, что породы животных могут обретать новые для них качества, нетипичные для вида. Участники надеются, что исследование поможет вывести вид домашнего скота, устойчивого к морозам.