Sohu: Китай готов выступить за Россию в случае японской атаки на Курилы

Китай пригрозил «включиться в игру», если японцы и американцы не оставят идею размещения американских ракет близ Курильских островов.

Китайцы сулят Японии двойные неприятности, если те не оставят Курильские острова в покое. Поводом для открытой угрозы послужили многочисленные призывы жителей Токио в интернете разместить на территории Страны восходящего солнца американские ракеты и направить их в сторону Москвы, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на китайское издание Sohu.

Журналисты отмечают, что и США, и Япония, испугавшись ответной реакции России, стали отрицать свои планы по размещению оружия. Но аналитики убеждены, вскоре страны могут вернуться к этой затее, это лишь вопрос времени.

«В Пекине предупредили, что китайские военные не будут сидеть сложа руки, если США продолжат свои провокации и отправят ракеты в Японию», — сообщили китайские специалисты.

Ранее политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский тоже ответил на выпады Японии в сторону РФ. Он заявил, что Россия не откажется от Курильских островов и посоветовал японцам раскрыть глаза и обратить внимание на то, что Вашингтон ставит их страну под удар.