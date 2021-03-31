Михеев успокоил россиян, вспомнивших «павловскую» реформу 1991 года

Стране не стоит ждать деноминации рубля, заверил эксперт.

Независимый политолог Сергей Михеев в беседе с информационным изданием «Экономика Сегодня» заявил, что россиянам не стоит ждать новой «павловской» реформы начала 90-х годов после планов Центрального банка выпустить новые банкноты. По словам эксперта, нет смысла искать признаки деноминации рубля, пока об этом официально не заявил Кремль.

«Обмена не будет. Это же не обмен денег. Речь идет не об обмене денег с одной картинкой на другие. <…> Планируется выпуск купюр достоинством 10 и 50 рублей. Это говорит лишь о том, что будут уходить монеты, но сам номинал сохранится. А деноминация подразумевает упразднение мелких денег как таковых. Но, раз сам по себе номинал сохранится, и в целом сохранятся действующие купюры, никакого обмена не будет», — заявил Михеев.

Для процесса деноминации характерно исчезновение слишком мелких и слишком крупных купюр, добавил специалист, а такой тенденции в России сейчас не наблюдается. При этом некоторые общественно-политические силы пытаются спровоцировать жителей страны поддаться необоснованным страхам.

Власти должны проводить с населением разъяснительные работы, уверен Сергей Михеев. В наши дни, к примеру, можно было бы озвучить полный список оснований для денежной реформы в России.

«Финансовым властям было бы неплохо разъяснить людям, зачем они это делают, какие причины, какие должны быть последствия, чтобы люди не переживали. Но этого сделано не было – людей просто поставили перед фактом. Мне кажется, какие-то вещи раздуваются провокационно. Но серьезных оснований для опасений и тем более паники я не вижу», — заключил эксперт.

По данным Центрального банка, вскоре обновленным дизайном смогут похвастаться банкноты номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей.