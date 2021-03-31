ГП может проверить песни Моргенштерна на пропаганду наркотиков

Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить песни Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина.

Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру с просьбой проверить песни Моргенштерна на пропаганду наркотиков. Об этом сообщила директор организации Екатерина Мизулина.

На собрании круглого стола, посвященного информационной безопасности детей, директор Лиги безопасного интернета рассказала, что организация заявила на музыканта в правоохранительные органы и Генеральную прокуратуру. По ее словам, известный рэп-исполнитель Моргенштерн "последовательно занимается пропагандой наркотиков в детской среде", что влечет к отрицательным последствиям для психики подростков.

Мизулина подчеркнула, что если в деятельности рэпера действительно выявят факты нарушения действующего законодательства, правоохранительные органы могут привлечь его к ответственности.

Моргенштерн — российский рэпер и блогер. Он популярен среди молодого поколения. Его песни занимают лидирующие позиции в нескольких музыкальных сервисах. Однако в некоторых композициях можно услышать нецензурную лексику и признаки сексизма.