16:36 31 Марта 2021Политика
Путин закрыл вопрос о Белоруссии в разговоре с Макроном и Меркель
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне, говорится на сайте Кремля.
Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне, говорится на сайте Кремля.
Об этом российский лидер заявил во время видеоконференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — сказано в сообщении.
Накануне белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных отграничительных мер против ряда западных физических и юридических лиц. Новые санкции ограничивают в правах граждан и организации Белоруссии.