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16:36   31 Марта 2021
Политика

Путин закрыл вопрос о Белоруссии в разговоре с Макроном и Меркель

Путин закрыл вопрос о Белоруссии в разговоре с Макроном и Меркель

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал на недопустимость вмешательства в дела Белоруссии извне, говорится на сайте Кремля.

Об этом российский лидер заявил во время видеоконференции с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"При обсуждении обстановки в Белоруссии Владимир Путин отметил недопустимость внешнего вмешательства во внутренние дела суверенного государства", — сказано в сообщении.

Накануне белорусский президент Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных отграничительных мер против ряда западных физических и юридических лиц. Новые санкции ограничивают в правах граждан и организации Белоруссии.

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#путин #белоруссия #лукашенко

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