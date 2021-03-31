Повышение пенсий, новые пособия, отмена льгот: что изменится в России с 1 апреля

Изменения грядут в сдаче экзамена на права, банковских переводах, коронавирусных льготах и денежных выплатах.

Россиян с 1 апреля августа ждут значительные изменения. Социальные пенсии и пособия повысятся, изменятся правила экзаменов на водительские права и порядок перевода денег с карты на карту. А вот льготы, выплаты и послабления должникам, введенные из-за пандемии, отменяются. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».

Индексация пенсий

С 1 апреля проиндексируют социальные пенсии. Они увеличатся на 3,4%, их средний размер составит 10 183 рубля. Социальные пенсии получают по старости, инвалидности и в случае потери кормильца. Кроме того, пенсии положены детям, оставшимся без обоих родителей. Индексация затронет 3,9 миллиона человек.

Вместе с социальными пенсиями вырастет и размер ежемесячных выплат по государственному пенсионному обеспечению. Это коснется ветеранов ВОВ, блокадников Ленинграда, чернобыльцев, военных-инвалидов

Получение водительских прав

С 1 апреля в России меняются правила сдачи экзаменов на водительские права. Нововведения затронут практическую часть экзамена — отменяется вождение на закрытой площадке для тех, кто собирается управлять легковыми и грузовыми машинами, а также автобусами.

Водители мотоциклов по-прежнему будут сдавать и «площадку», и «город». Кроме того, изменится система оценки практических знаний. Количество грубых ошибок, за которые отправляют на пересдачу, снизят с 17 до 15. Но непристегнутый ремень безопасности и разговор по телефону теперь относятся к грубым нарушениям.

Выплаты на детей

Со 2 апреля можно подать заявление о перерасчете выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет. Теперь она будет зависеть от доходов семьи и составит 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для каждого региона.

Корректировать выплату будут с 1 января с учетом ежегодного изменения прожиточного минимума для детей.

Переводы с карты на карту

С 1 апреля ЦБ РФ вводит нулевые тарифы на переводы денег между физическими лицами по системе быстрых платежей (СБП). С переводов размером до 100 тысяч рублей комиссию брать не будут. Комиссия при отправке большей суммы составит 0,5%. Льготный период продлится до 30 июня 2022 года.

Цена на табак

С 1 апреля вводится единая минимальная цена на табачную продукцию, ниже которой она не может продаваться. Минсельхоз будет рассчитывать ее на основе минимальной ставки акциза на единицу потребительской упаковки, налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента.

Нововведение поможет избавиться от скрытых скидок на табак. Ожидается, что цена пачки сигарет, рассчитанной по новой формуле в 2021 году, будет не ниже 108 рублей.

Маркировка пива

С апреля в России запускают эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков. Он продлится до 31 августа 2022 года и коснется солодового и безалкогольного пива, а также сидра, пуаре и медовухи. В нем участвуют на добровольной основе производители, импортеры-продавцы и организации;

Эксперимент позволит отследить движение продукции, ее качество и защитить российский рынок от контрафакта.

Предустановка российского софта

С апреля на гаджеты обяжут устанавливать российское программное обеспечение. Речь идет о смартфонах, стационарных компьютерах, ноутбуках и телевизорах с технологией Smart TV. Правительство также утвердило список программ, обязательных для предустановки. В него вошли интернет-браузеры, соцсети, мессенджеры и другие сервисы.

С 1 июля на всех продаваемых в России гаджетах тоже будут устанавливать отечественный поисковик для выбора по умолчанию.

Отмена коронавирусных льгот

С апреля прекращается особый порядок выдачи больничных листов сотрудникам старше 65 лет. Россияне, не переведенные на удаленку, больше не смогут получить электронный больничный из-за самоизоляции. Впрочем, правительство все еще рекомендует работодателям переводить сотрудников преклонного возраста на дистанционный режим.

С 1 апреля прекратился прием заявлений на получение новогодних выплат на детей, которые были назначены указом президента в декабре 2020 года. Они составляли пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет.

Жилищные субсидии на оплату услуг ЖКХ снова будут действовать на протяжении полугода с момента предоставления необходимых документов. До апреля они продлевались автоматически.

С апреля теряют силу рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов клиентам, заболевшим коронавирусом или потерявшим большую часть доходов из-за пандемии, об отсрочке взыскания долгов за счет единственного жилья и выселении должников, а также об ухудшении оценки финансового положения или качества обслуживания кредитов для заемщиков, у которых на 1 марта 2020 года не было просроченных долгов.