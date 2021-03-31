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16:30   31 Марта 2021
Общество

Сотрудники полиции вручили Максиму Резнику повестку на допрос по делу о наркотиках

Сотрудники полиции вручили Максиму Резнику повестку на допрос по делу о наркотиках

Депутат петербургского Заксобрания Максим Резник получил повестку на допрос по делу о наркотиках, он назначен на 1 апреля.

Сотрудники полиции встретили парламентария рядом со зданием ЗакСа и вручили ему соответствующий документ. После этого они попросили Резника поставить подпись, подтверждающую получение расписки, передает Федеральное агентство новостей.

Ранее петербургского депутата заподозрили в употреблении наркотических веществ. Спустя некоторое время сотрудники полиции задержали его в квартире родственника, которая использовалась как нарколаборатория. Тогда Резнику удалось избежать наказания с помощью депутатской неприкосновенности, а владелец жилища — художник Иван Дорофеев — был задержан. Мать Дорофеева уверена, что негативное влияние на сына оказал именно Резник.

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#наркотики #повестка #максим резник

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