Посол Антонов негативно оценил российско-американские отношения

Дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Такое заявление он сделал в ходе выступления в Совете Федерации. Дипломат планирует обсудить с сенаторами перспективы взаимодействия с Белым домом. Речь пойдет как о дипломатических контактах, так и об экономическом сотрудничестве.

Ранее президент США Джо Байден допустил неосторожное высказывание в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. После чего Москва отозвала Антонова для консультаций.