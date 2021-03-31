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16:27   31 Марта 2021
Политика

Посол Антонов негативно оценил российско-американские отношения

Посол Антонов негативно оценил российско-американские отношения

Дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном находятся в глубоком кризисе, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Такое заявление он сделал в ходе выступления в Совете Федерации. Дипломат планирует обсудить с сенаторами перспективы взаимодействия с Белым домом. Речь пойдет как о дипломатических контактах, так и об экономическом сотрудничестве.

Ранее президент США Джо Байден допустил неосторожное высказывание в адрес своего российского коллеги Владимира Путина. После чего Москва отозвала Антонова для консультаций.

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#россия #сша #анатолий антонов

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