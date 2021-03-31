Новый способ лечения тяжелых форм коронавируса разработали в России

Новую методику лечения тяжелых форм COVID-19 предложил научный сотрудник МГУ Андрей Круглов, сообщает пресс-служба вуза.

Новую методику лечения тяжелых форм COVID-19 предложил научный сотрудник МГУ Андрей Круглов, сообщает пресс-служба вуза.

Ученый при помощи коллег из Германии изучил причину тяжелого течения инфекции с помощью нового метода детектирования антительного ответа. Исследование помогло в создании нового пути лечения заболевания.

Ранее врачами обсуждалось, что к ухудшению состояния приводит цитокиновый шторм. Значимость работы Круглова состоит в том, что тяжелое течение болезни зависит от индукции сложного паттерна цитокинов, которые подавляют эффективность защиты организма от инфекции. Ученый совместно с немецкими коллегами установил, что в случае тяжелого течения болезни активно вырабатывается цитокин TGFb1. Так, работа предлагает новую методику лечения тяжелой формы COVID-19 посредством блокировки TGFb1.

Ранее сайт 360tv.ru приводил слова терапевта о том, как справиться с постковидным синдромом. Врач-терапевт Алексей Водовозов рекомендовал в подобных случаях обращаться к врачу.