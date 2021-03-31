Привившимся "Спутником V" туристам разрешат въезд в Хорватию

Власти Хорватии назвали условие, при котором путешественники из России смогут въехать в страну.

Власти Хорватии назвали условие, при котором путешественники из России смогут въехать в страну.

С 1 апреля въезд разрешат тем, кто привился от коронавирусной инфекции, в том числе и российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.

Новые меры по борьбе с пандемией COVID-19, которые продлятся до 15 апреля, были оглашены в среду. Так, для въезда в страну будут признаваться быстрые антиген-тесты. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном коронавирусе.