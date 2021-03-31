16:04 31 Марта 2021Общество
Привившимся "Спутником V" туристам разрешат въезд в Хорватию
Власти Хорватии назвали условие, при котором путешественники из России смогут въехать в страну.
Власти Хорватии назвали условие, при котором путешественники из России смогут въехать в страну.
С 1 апреля въезд разрешат тем, кто привился от коронавирусной инфекции, в том числе и российским препаратом "Спутник V". Об этом сообщил глава хорватского МВД Давор Божинович.
Новые меры по борьбе с пандемией COVID-19, которые продлятся до 15 апреля, были оглашены в среду. Так, для въезда в страну будут признаваться быстрые антиген-тесты. Также можно будет въехать с подтверждением о вакцинации или перенесенном коронавирусе.