NoonPost: проблемы с Суэцким каналом сыграли в пользу России и Израиля

После завершения кризиса в Суэцком канале эксперты и аналитики начали подводить итоги и выяснять, кто понес самые большие убытки в результате недельной блокировки судоходства по важнейшей водной артерии мира, а кому она пошла на пользу.

После завершения кризиса в Суэцком канале эксперты и аналитики начали подводить итоги и выяснять, кто понес самые большие убытки в результате недельной блокировки судоходства по важнейшей водной артерии мира, а кому она пошла на пользу.

Как пишет египетское издание NoonPost, владельцы судов, застрявших в пробке на входе в Суэцкий канал, несут убытки из-за задержки доставки грузов, тем более, что некоторые грузы могли прийти за это время в негодность. Поэтому судовладельцы начали искать альтернативные пути движения с Востока на Запад, и некоторые из них вернулись к использованию маршрута вокруг мыса Доброй Надежды, несмотря на то, что он почти на десять тысяч километров длиннее, и к тому же там до сих пор сохраняется угроза нападения пиратов, орудующих у африканских берегов.

Использование этого маршрута ведет к увеличению стоимости доставки грузов одним танкером до 300 тысяч долларов, так как каждому судну необходимо предоставлять охранное сопровождение.

«Пока Каир пытается как можно скорее разрешить кризис, некоторые страны заговорили о поиске альтернативных международных коридоров, помимо мыса Доброй Надежды. Эти страны пытаются использовать кризис в своих интересах, чтобы реализовать другие региональные проекты», — пишет автор материала.

Так иранский посол в России Казем Джалали выступил с предложением возобновить работы по созданию транспортного коридора «Север-Юг», который соединит индийскую транспортную столицу – город Мумбаи – с Европой, проходя через Иран, и станет реальной заменой Суэцкому каналу.

Международный транспортный коридор «Север-Юг», представляет собой гигантскую сеть морских коммуникаций, железнодорожных путей и шоссейных дорог общей протяженностью 7200 километров. Этот коридор проходит чрез Индию, Иран, Афганистан, Армению, Азербайджан, Россию и страны Центральной Азии в Восточную Европу.

«В свете приостановки морского судоходства по Суэцкому каналу из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given и убытков, нанесенных мировой экономике, оценивающихся в 9 миллиардов долларов в день, необходимо ускорить завершение строительства инфраструктуры и активизацию транспортного коридора "Север-Юг" в качестве альтернативы маршруту через Суэцкий канал. Сейчас это стало важнее, чем когда-либо», — написал иранский посол в России в своем микроблоге Twitter.

Строительство транспортного коридора «Север-Юг», который может стать серьезным конкурентом китайскому «Шелковому пути», является мечтой Ирана и Индии, а также приветствуется и другими странами, например, Японией, стремящимися противопоставить ирано-индийский проект китайскому влиянию в мире.

Москва и Тегеран, по словам автора статьи, заинтересованы в воплощении этого проекта, так как он поспособствует укреплению российско-иранских отношений, позволив при этом Ирану вырваться из изоляции, созданной введенными против него санкциями. А Россия сможет при помощи этого проекта контролировать европейские рынки.

«Таким образом, споры и сомнения в способности Египта ускорить разрешение кризиса косвенно в интересах Ирана, России и Индии», — подчеркивает египетский журналист.

Кроме того, по его словам, выгоду из Суэцкого кризиса может извлечь и Израиль, который вынашивает собственные планы по строительству канала, соединяющего Европу с Азией и способного стать альтернативой Суэцкому каналу. Если этот проект будет реализован, Израиль сможет усилить свое влияние в регионе, заключает автор статьи.