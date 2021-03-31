В Госдуме поддержали идею туризма в РФ для вакцинации от COVID-19

Реализация идеи вакцинных туров может начаться сразу после выработки коллективного иммунитета у россиян. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой одобрил идею по организации туров в РФ для прохождения вакцинации, однако подчеркнул, что в первую очередь привиться должны россияне.

«Идея хорошая, мне она нравится. И я хочу сказать, что в этом смысле мы все постоянно слышим просьбы со стороны наших партнеров, просто даже знакомых и друзей, которые говорят: "А можно ли приехать и поставить вакцину?"», —рассказал Толстой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Со слов политика, наибольший спрос на вакцинные туры будет среди французов, поскольку очередь на уколы против COVID-19 расписана до осени 2022 года.

«У нас пока не решена проблема вакцинации нашего населения и пока у нас не создан иммунитет, когда 60% населения должно вакцинироваться или каким-то образом застраховаться от коронавируса. Мне кажется, что приглашать иностранцев было бы неправильно», — убежден Толстой.

Политик уверен в целесообразности идеи вакцинных туров, однако объяснил, что нынешнего количества доз вакцины не хватит для обеспечения еще и иностранных граждан, а потому время вакцинных туров пока не наступило.