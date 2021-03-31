Переговоры без Украины: Рар рассказал о возрождении формата «евротройки»

По мнению эксперта, отсутствие украинского президента пошло на пользу переговорному процессу между главами трех государств.

Между лидерами России, Франции и Германии состоялись трехсторонние переговоры. Владимир Путин, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон обсудили не только вопросы урегулирования вооруженного конфликта на Украине, но и борьбу с пандемией коронавируса. Экспертное сообщество пришло к выводу, что эта дискуссия является признаком возрождения переговоров в формате «евротройки».

Такую точку зрения поддержал немецкий политолог Александр Рар. В беседе с корреспондентом деловой газетой «Взгляд» эксперт предположил, что состоявшийся диалог пойдет на пользу трем странам и повысит уровень взаимопонимания между их главами.

«Переговоры лидеров "втроем" – это не новый формат, а скорее встреча "нормандской четверки", но без Украины. Немцы и французы, видимо, поняли, что встречаться вчетвером бесполезно. Но такая встреча – это позитивный намек на то, что из "нормандской четверки" вырисовывается формат "евротройки", который канцлер Германии упразднила еще в 2006 году», — напомнил Александр Рар.

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон поняли, что в ходе переговоров без президента Украины Владимира Зеленского вполне можно обойтись, а вот с позицией Москвы необходимо считаться, заключил политолог.

«Политика Сегодня» ранее писала о том, что почему видеоконференция между Путиным, Макроном и Меркель изначально сорвалась.