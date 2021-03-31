Явка под прицелом. Как в ЛНР и ДНР будут выбирать депутатов Госдумы РФ

Эксперты разошлись во мнениях о желании населения непризнанных республик Донбасса выбирать депутатов Госдумы.

Центризбирком заявил: обладатели российских паспортов из самопровозглашенных ЛНР и ДНР смогут проголосовать на выборах в Госдуму в сентябре этого года. «Политика Сегодня» узнала мнение экспертов о том, каким образом будет выстроена система голосования в прифронтовых, по сути, регионах и нужны ли эти выборы самим людям.

Исполнительный директор Российского общественного института избирательного права Александр Игнатов напомнил о механизме голосования в других странах:

«У нас все граждане Российской Федерации имеют право участвовать в федеральных выборах. Поэтому практика организации избирательных участков за пределами страны уже выработана, схема традиционная. Другое дело, что, как правило, в таких, иностранных государствах избирательные участки открываются на территории дипломатических представительств, российских консульств».

В данном же случае это вряд ли возможно, считает эксперт, потому что ближайшее консульство в этом регионе находится в Харькове. И попасть сюда «республиканцам» из ЛНР и ДНР будет просто физически нереально. Что касается возможности открытия участков вне консульств, то такая практика тоже есть.

«Чтобы далеко за примером не ходить, не так давно прошли выборы в Молдавии, когда было организовано достаточно большое количество участков за пределами этой страны, в том числе в России. Чаще всего они открывались в школах, там, где, как правило, и образовываются “классические” избирательные участки», — напомнил собеседник ПС.

Но это, естественно, требует согласования с органами власти государства, на территории которой проходит такое голосование. Однако в данном случае Россия не признала независимости и суверенитета ЛНР и ДНР, здесь нет российских дипломатических представительств. Поэтому юридически — это территория Украины. И согласование требуется с украинскими властями, что маловероятно, уверен Александр Игнатов.

«А значит, чтобы участвовать в выборах, скорее всего, желающим нужно будет приехать в Россию, например, в ближайшую Ростовскую область. И проголосовать на том участке, на котором им это будет удобно. Существует механизм “Мобильный избиратель”, который будет задействован на этих выборах, когда человек может выбрать участок, оптимальный для себя», — рассуждает он.

В то же время точной статистики, сколько в этих республиках проживают россиян, еще не публиковали. Однако очевидно, что достаточно большое количество жителей самопровозглашенных республик приняли гражданство Российской Федерации. В различных источниках назывались даже сотни тысяч человек, это существенный масштаб.

Организация голосования такого количества избирателей требует особых усилий, чтобы определенным образом оптимизировать этот процесс, полагает эксперт. Что же касается реакции Запада и гипотетических попыток сорвать процесс волеизъявления, то собеседник не предрекает особых проблем.

«Думаю, осложнений в данном случае процедура не вызовет, именно потому что голосование пройдет в России. Существует нормальная практика в целом ряде стран, в США, Италии и т.д., когда избиратели голосуют на территории посольств и консульств. Если же россияне решат отдать свой голос на федеральных выборах в России, это не должно спровоцировать никаких претензий к нашей стране», — говорит политолог.

Мы рискнули попросить собеседника порассуждать и о том, какие настроения царят на этих территориях. И даже предположить, насколько нужны думские выборы самим гражданам ЛДНР, проживающим фактически на военном положении.

«Сложно ответить за людей, живущих в этих республиках. Я думаю, во многом на этот вопрос как раз и ответят результаты, показанные на этих выборах. Что касается рассуждения, кем они себя считают, то раз такое большое число жителей региона приняли гражданство Российской Федерации, наверное, это тоже свидетельствует о некоем цивилизационном выборе этих людей», — считает Александр Игнатов.

Впрочем, традиционно самый детальный анализ – у экспертов «с земли», живущих или часто бывающих в регионе. Политический консультант, который родился и долгие годы прожил на Украине, руководитель Агентства политических коммуникаций FullPublic (Москва) Игорь Байша в своих оценках был жестче:

«Дав возможность гражданам России, которые проживают на территории ДНР и ЛНР, голосовать на выборах Госдумы, инициаторы этого решения постарались создать у этих людей иллюзию включенности в текущую внутреннюю политику страны. Но если присмотреться к этой ситуации повнимательнее, становится очевидно, что это не более, чем фантом, вымысел, дополненная реальность».

И объяснил свою принципиальную позицию так: рядом с домами этих людей по-прежнему идет война, то вспыхивая, то затихая, их бизнес разрушен, стоимость их недвижимости упала в сотни раз. Они не только не могут выехать за границу, но без регистрации на территории России в период карантина для них затруднен въезд даже в саму Россию.

Ничтожные доходы, социальные проблемы, медицина в состоянии, близком к каменному веку — вот реальные проблемы, которые необходимо решить для них, подчеркнул собеседник. Важно вывести уровень жизни каждого из них на те показатели, при которых живет среднестатистический россиянин.