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15:52   31 Марта 2021
Политика

Совфед одобрил законы об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Совфед одобрил законы об ужесточении наказания за оскорбление ветеранов

Совет Федерации одобрил пакет документов, предусматривающих дополнительную ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Наказание грозит за публичное отрицание установленных Нюрнбергским трибуналом фактов или распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне и ветеранах. Нарушителям грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремное заключение на срок до трех лет.

Также документ предполагает дополнительные меры за осквернение символов воинской славы и памяти защитников отечества, за публичное унижение ветеранов. Если преступление совершено группой людей по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета, наказание будет предусматривать тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф размером в 5 миллионов рублей.

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#совфед #ветераны #наказание

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