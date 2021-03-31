Совет Федерации одобрил пакет документов, предусматривающих дополнительную ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Совет Федерации одобрил пакет документов, предусматривающих дополнительную ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов.

Наказание грозит за публичное отрицание установленных Нюрнбергским трибуналом фактов или распространение заведомо ложных сведений о роли СССР во Второй мировой войне и ветеранах. Нарушителям грозит штраф до 3 миллионов рублей или тюремное заключение на срок до трех лет.

Также документ предполагает дополнительные меры за осквернение символов воинской славы и памяти защитников отечества, за публичное унижение ветеранов. Если преступление совершено группой людей по предварительному сговору или с использованием СМИ и интернета, наказание будет предусматривать тюремное заключение на срок до пяти лет или штраф размером в 5 миллионов рублей.