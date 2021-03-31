Уставший от локдауна мужчина пытался прорваться в парламент Словении с бензопилой и псом

Правоохранители обезвредили хулигана, пришедшего к зданию Национального собрания в Любляне. Мужчина был вооружен и кричал, что "с него хватит локдауна".

Правоохранители обезвредили хулигана, пришедшего к зданию Национального собрания в Любляне. Мужчина был вооружен и кричал, что "с него хватит локдауна".

Буйный гражданин пришел к зданию в сопровождении маленькой собаки на поводке, который облаял полицейских. В итоге сотрудник службы безопасности скрутил нарушителя, его доставили в полицейский участок для дачи показаний.

По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Вероятно, мужчина прихватил с собой инструмент для убедительности и пользоваться им не собирался.

Ранее местные власти заявили об ужесточении ограничений на фоне коронавируса. С начала марта в стране наблюдается серьезный рост заболеваемости.

Мужчина задержан в аэропорту Шереметьево за то, что грозился устроить взрыв. Он начал угрожать после того, как его попросили надеть маску, сообщал сайт 360tv.ru.