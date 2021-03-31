Валентина Матвиенко эмоционально отреагировала на выбор песни от России для Евровидения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила песню "Русская женщина", которую певица Манижа представит на ежегодном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила песню "Русская женщина", которую певица Манижа представит на ежегодном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. От России на мероприятии выступит певица Манижа. Артистка не раз жаловалась на негатив, который обрушился на нее после победы в отборочном туре. В частности, композицию певицы раскритиковала Валентина Матвиенко. О своем впечатлении она рассказала на собрании Совета Федерации.

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" — обратила внимание Матвиенко.

Спикер Совфеда дала поручение сенатору Елене Афанасьевой — ей предстоит выяснить у руководства Первого канала, как проходила конкурсная процедура среди артистов. По мнению Матвиенко, "как-то все очень странно" и нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, который представляет страну на международном конкурсе.