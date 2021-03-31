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15:39   31 Марта 2021
Общество

Валентина Матвиенко эмоционально отреагировала на выбор песни от России для Евровидения

Валентина Матвиенко эмоционально отреагировала на выбор песни от России для Евровидения

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила песню "Русская женщина", которую певица Манижа представит на ежегодном конкурсе "Евровидение" в 2021 году.

Евровидение пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. От России на мероприятии выступит певица Манижа. Артистка не раз жаловалась на негатив, который обрушился на нее после победы в отборочном туре. В частности, композицию певицы раскритиковала Валентина Матвиенко. О своем впечатлении она рассказала на собрании Совета Федерации.

"Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Это кони-люди какие-то, и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?" — обратила внимание Матвиенко.

Спикер Совфеда дала поручение сенатору Елене Афанасьевой — ей предстоит выяснить у руководства Первого канала, как проходила конкурсная процедура среди артистов. По мнению Матвиенко, "как-то все очень странно" и нужно понять, каких ценностей придерживается исполнитель, который представляет страну на международном конкурсе.

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#матвиенко #евровидение #Манижа

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