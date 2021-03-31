Губернатор Самарской области предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил депутатам регионального парламента выступить с инициативой по ужесточению ответственности за еду в нетрезвом виде.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил депутатам регионального парламента выступить с инициативой по ужесточению ответственности за еду в нетрезвом виде.

В частности, Азаров выступил за увеличение максимального срока лишения водительского удостоверения и административных штрафов в отношении водителей-виновников ДТП, передает пресс-служба областного правительства. Кроме того, глава региона предложил ужесточить уголовную ответственность за аварии с участием граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным на 25 марта 2021 года, в Самарской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется уменьшение числа аварии и числа пострадавших на 38% и 36% соответственно. Однако фиксируется рост погибших, отметил Азаров.