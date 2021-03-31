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15:35   31 Марта 2021
Общество

Губернатор Самарской области предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

Губернатор Самарской области предложил ужесточить наказание за пьяное вождение

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил депутатам регионального парламента выступить с инициативой по ужесточению ответственности за еду в нетрезвом виде. 

В частности, Азаров выступил за увеличение максимального срока лишения водительского удостоверения и административных штрафов в отношении водителей-виновников ДТП, передает пресс-служба областного правительства. Кроме того, глава региона предложил ужесточить уголовную ответственность за аварии с участием граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

Согласно данным на 25 марта 2021 года, в Самарской области по сравнению с аналогичным периодом прошлого года фиксируется уменьшение числа аварии и числа пострадавших на 38% и 36% соответственно. Однако фиксируется рост погибших, отметил Азаров.

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#дтп #самарская область #дмитрий азаров

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