Путин рассказал об условиях приватизации предприятий, срывающих гособоронзаказ

Возможность национализации некоторых предприятий, занятых гособоронзаказами, оценил президент России Владимир Путин.

Возможность национализации некоторых предприятий, занятых гособоронзаказами, оценил президент России Владимир Путин.

По словам российского лидера, идея о национализации предприятий имеет право на существование, особенно в условиях невыполнения объемов гособоронзаказов в надлежащие сроки.

"Да, такой инструмент возможен, в том числе и в случае злостного невыполнения гособоронзаказа отдельными предприятиями", — сказал Путин в ходе подписания Генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021 – 2023 годы.

Глава государства отметил, что подобные меры вовсе не обязательно повысят жизнеспособность предприятий и вряд ли помогут в вопросе сохранения занятости сотрудников.