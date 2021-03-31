Немецкие СМИ: танки НАТО застревают в европейских тоннелях

Журналисты объяснили, почему маневренность войск НАТО в Европе оставляет желать лучшего.

В случае начала полномасштабных военных действий на территории Европы вооруженные силы НАТО могут столкнуться с неожиданными проблемами, пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Дело в том, что военные учения с участием главнокомандующего американскими сухопутными войсками в Европе Бена Ходжеса показали неспособность американских танков преодолевать некоторые бюрократические и физические препятствия.

«Ему [Ходжесу] пришлось провести учения со своими войсками с целью выяснить, насколько быстро они способны переместиться на восточный фланг НАТО. <…> Он обнаружил вещи, от которых не только у него волосы встали дыбом. Массу времени заняло заполнение таможенных формуляров. Оказалось, что дороги и мосты не приспособлены для тяжелой техники. Однажды генерал даже застрял со своими танками в туннеле», — сообщает FAZ.

Учения были организованы после того, как в 2014 году жители Крымского полуострова проголосовали за воссоединение с Россией, и регион официально вошел в состав РФ. Руководство Североатлантического альянса поручило проверить маневренность войск, чтобы выяснить, способны ли они оперативно переместиться на противоположный фланг.

После неудовлетворительных результатов учений Бена Ходжеса Брюссель начал прорабатывать вопрос модернизации дорог, тоннелей и мостов, говорится в материале немецкой газеты. До 2027 года НАТО израсходует полтора миллиарда евро на развитие «военной мобильности» на территории Европы.