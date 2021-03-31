Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:30   31 Марта 2021
Политика

Президент Турции Эрдоган анонсировал визит в Карабах

Президент Турции Эрдоган анонсировал визит в Карабах

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить карабахскую Шушу.

Турецкий лидер планирует осуществить визит после окончания священного для мусульман месяца Рамадан 13 мая.

Ранее стало известно, что Эрдоган заявил о желании лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ положительно отреагировал на эту инициативу, отметив, что уже давно не видел своего турецкого коллегу, сообщило Федеральное агентство новостей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#эрдоган #карабах #визит

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров