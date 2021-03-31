Президент Турции Эрдоган анонсировал визит в Карабах

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить карабахскую Шушу.

Глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен посетить карабахскую Шушу.

Турецкий лидер планирует осуществить визит после окончания священного для мусульман месяца Рамадан 13 мая.

Ранее стало известно, что Эрдоган заявил о желании лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Глава РФ положительно отреагировал на эту инициативу, отметив, что уже давно не видел своего турецкого коллегу, сообщило Федеральное агентство новостей.