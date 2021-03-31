Голикова спрогнозировала рост МРОТ на 2022 и 2023 годы

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 4,7 процента. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Минимальный размер оплаты труда в 2022 году вырастет на 4,7 процента. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Зампредседателя правительства доложила президенту России Владимиру Путину величину МРОТ на ближайшие несколько лет. По словам Голиковой, минимальная оплата труда в 2023 году увеличится на 5,8 процента. С таким сообщением вице-премьер выступила на церемонии подписания генсоглашения между объединениями профсоюзов, работодателей и правительством. Новый федеральный МРОТ от 1 январясоставляет 12 792 рубля.