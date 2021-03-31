Власти РФ ожидают повышения зарплат в связи с налоговыми льготами для бизнеса

Российское руководство рассчитывает, что бизнес направит освободившиеся средства на повышение заработных плат, заявил президент России Владимир Путин.

Российское руководство рассчитывает, что бизнес направит освободившиеся средства на повышение заработных плат, заявил президент России Владимир Путин.

Предприниматели могут установить новые зарплаты в связи с налоговыми льготами, пояснил глава государства. Президент выступил в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между российскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Фискальная нагрузка на фонд оплаты труда для среднего и малого бизнеса уменьшилась вдвое. Это решение имеет долгосрочный характер, отметил президент.