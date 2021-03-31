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15:19   31 Марта 2021
Экономика

Власти РФ ожидают повышения зарплат в связи с налоговыми льготами для бизнеса

Власти РФ ожидают повышения зарплат в связи с налоговыми льготами для бизнеса

Российское руководство рассчитывает, что бизнес направит освободившиеся средства на повышение заработных плат, заявил президент России Владимир Путин.

Предприниматели могут установить новые зарплаты в связи с налоговыми льготами, пояснил глава государства. Президент выступил в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между российскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством на 2021–2023 годы.

Фискальная нагрузка на фонд оплаты труда для среднего и малого бизнеса уменьшилась вдвое. Это решение имеет долгосрочный характер, отметил президент.

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#путин #бизнес #зарплаты

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