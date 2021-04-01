Три петербуржца отравились приготовленной на средстве от тараканов яичницей

Участники «кулинарного» инцидента попали в реанимацию. Один из них скончался.

В Петербурге трое мужчин решили приготовить яичницу на средстве от тараканов и попали в реанимацию с диагнозом «отравление фосфорорганическими веществами», один из участников застолья скончался. Об этом сообщает издание РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 31-го марта в Красносельском районе. По предварительной версии следствия, кто-то из них намеренно отравил пищу, брызнув на сковородку средством от насекомых. Как сообщает издание, еду попробовал один из гостей хозяина квартиры. Остальные обстоятельства произошедшего еще устанавливаются.

Ранее один из столичных судов отправил в колонию участника банды, которая помогала мигрантам незаконно проживать в Москве. Их услугами воспользовались почти 167 тысяч человек.