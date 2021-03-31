Цифровизация госаппарата: зачем правительство сокращает чиновников

Главный итог реформы госаппарата — изменение его структуры, считает вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Численность госслужащих в результате реформы государственного аппарата сократилась почти на 10%. Об этом рассказал вице-премьер и глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко в интервью газете «Известия».

Правительство анонсировало реформу в конце 2020 года. Структура госвласти существенно не менялась десятилетиями. В кабмине пришли к выводу, что чиновников как рядового, так и руководящего состава гораздо больше, чем необходимо госструктурам для выполнения профильных задач. Сокращения проводились за счет неиспользуемых вакансий с сохранением фонда зарплаты, пояснил Григоренко.

«Риски увольнения или снижения уровня оплаты труда сотрудников, профессионально исполняющих свои обязанности были сведены к минимуму», — объяснил он.

По итогам изменений были сокращены 66 структурных подразделений и 33 замруководителя федеральных ведомств. Кроме того, сократили штатную численность центральных аппаратов (на 213 единиц) и территориальных органов (на 31 642 единицы).

Теперь замруководителя должен курировать не менее двух структурных подразделений, а замначальника структурного подразделения — как минимум два отдела, говорит Григоренко.

«Избыточная цепочка начальников снижала оперативность и увеличивала административные издержки», — добавил он.

Во многих ведомствах была завышена и численность обеспечивающих подразделений. Неэффективно использовались 20% должностей в центральных аппаратах и до 12% — в территориальных органах. Ставки при этом сохраняли для выплаты премий или материального стимулирования.

«Такой дисбаланс в структуре ведомств не позволял гибко и быстро внедрять современные модели управления, как это принято в частном секторе», — объяснил вице-премьер.

Правительство установило требования и к минимальному штату подразделений. Для департаментов министерств — не менее 40 человек, управлений в службе или агентстве — не менее 25 человек, для отделов — не менее пяти человек.

Однако суть преобразований должна выражаться не в числе уволенных, а в изменении модели работы госаппарата. Она должна стать более компактной и эффективной, акцентирует внимание вице-премьер Григоренко. Итогом проводимой реформы должно стать превращение институтов власти в цифровые платформы.

«Технологии увеличивают возможности повышения эффективности работы госаппарата. Они помогают реализовать модель сервисного государства, ориентированного на запросы общества, на высокое качество предоставляемых гражданам услуг», — заключил Григоренко.

Реформирование системы госаппарата — гораздо более глубокий процесс, чем сокращение численности госслужащих, отмечает политтехнолог Марат Баширов. Правительство Михаила Мишутина берет курс на цифровизацию госуправления.

«Суть реформы в том, чтобы сохранялась эффективность и управляемость. Есть часть решений переводится в цифру, то нет смысла держать сотрудников на ручном управлении. Вы делегируете функции агентствам, которые работают в области правительственных органов. Но это уже будет не госслужащий, а, допустим, оператор компьютерной программы», — объяснил эксперт «Политике Сегодня».

В реалиях пандемии сумма простоев может стать приговором для всей системы, пишет Баширов в авторском Telegram-канале «Политджойстик». Пассивность властных структур может стать серьезной помехой для любых действий правительства как в текущей ситуации, так и при реализации долгосрочных стратегий.

О том, что госслужащих необходимо сокращать, власти говорили и раньше. В ходе реформы, в частности, сняли двух замминистров финансов: Андрея Круглова и Антона Дроздова. Отмечалось, что чиновники уволены в связи с сокращением их постов.

В ноябре 2020 года ликвидированы Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) и Федеральное агентство связи (Россвязь). Функции агентств были переданы Минцифры.