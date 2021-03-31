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16:50   31 Марта 2021
Россия

Пушков предложили сменить название песни Манижи для Евровидения

Пушков предложили сменить название песни Манижи для Евровидения

В Совете Федерации забраковали песню для Евровидения, выбранную в ходе зрительского голосования. Напомним, 8 марта по результатам национального отбора было решено, что представлять Россию на международном конкурсе будет певица Манижа с песней Russian Woman (Русская женщина).

Глава Комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что это «странный выбор».

«Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам"», — написал сенатор.

Таким образом Пушков поддержал коллегу — председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая ранее на заседании верхней палаты парламента тоже раскритиковала текст композиции, признавшись, что не понимает его смысла.

В Совфеде предложили сменить название песни для Евровидения

Сенатор призвал хотя бы изменить название песни, поскольку нынешнее вызывает недоумение и даже возмущение в регионах. Подписчики Пушкова в комментариях к посту предложили и вовсе отказаться от участия в Евровидении.

«Совфеду надо вообще высказаться за отмену участия в этом недоконкурсе. Это недостойно России», — пишет Olga Bronina.

«Этот конкурс не достоин нашей великой страны», — объяснил свою позицию Maksim Nikitin.

«Может быть вообще отменить участие России? Что даст изменение названия песни? Она станет менее оскорбительной?» — отметила Диана Шакиртянова. 

Ранее стало известно, что белорусы не будут участвовать в международном конкурсе в этом году из-за того, что не успели выбрать песню, соответствующую правилам Евровидения. По словам организаторов, Белоруссия дважды заявляла композиции, но в них был найден «политический подтекст». Из-за этого страну-участницу конкурса дисквалифицировали. 

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#матвиенко #пушков #евровидение #конкурс #песня

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