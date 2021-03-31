Пушков предложили сменить название песни Манижи для Евровидения

Российский сентор Алексей Пушков раскритиковал песню, которую зрители Первого канала выбрали для Евровидения.

В Совете Федерации забраковали песню для Евровидения, выбранную в ходе зрительского голосования. Напомним, 8 марта по результатам национального отбора было решено, что представлять Россию на международном конкурсе будет певица Манижа с песней Russian Woman (Русская женщина).

Глава Комиссии по информационной политике Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале заявил, что это «странный выбор».

«Слова бессмысленные, образ русской женщины выглядит как троллинг. Высказано мнение, что с этой песней можно "понравиться только фрикам"», — написал сенатор.

Таким образом Пушков поддержал коллегу — председателя Совфеда Валентину Матвиенко, которая ранее на заседании верхней палаты парламента тоже раскритиковала текст композиции, признавшись, что не понимает его смысла.

Сенатор призвал хотя бы изменить название песни, поскольку нынешнее вызывает недоумение и даже возмущение в регионах. Подписчики Пушкова в комментариях к посту предложили и вовсе отказаться от участия в Евровидении.

«Совфеду надо вообще высказаться за отмену участия в этом недоконкурсе. Это недостойно России», — пишет Olga Bronina.

«Этот конкурс не достоин нашей великой страны», — объяснил свою позицию Maksim Nikitin.

«Может быть вообще отменить участие России? Что даст изменение названия песни? Она станет менее оскорбительной?» — отметила Диана Шакиртянова.

Ранее стало известно, что белорусы не будут участвовать в международном конкурсе в этом году из-за того, что не успели выбрать песню, соответствующую правилам Евровидения. По словам организаторов, Белоруссия дважды заявляла композиции, но в них был найден «политический подтекст». Из-за этого страну-участницу конкурса дисквалифицировали.