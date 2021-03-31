Россиянина Петушкова приговорили к 12 годам колонии за госизмену

Московский городской суд приговорил гражданина России Сергея Петушкова к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщили в юридической инстанции.

Московский городской суд приговорил гражданина России Сергея Петушкова к 12 годам колонии строгого режима за государственную измену, сообщили в юридической инстанции.

С ходатайством о таком наказании выступало гособвинение. Максимальный срок, предусмотренный законодательством за совершение данного преступления, составляет 20 лет.

Петушкова задержали еще в 2019 году. Информация о его личности, в том числе подробности задержания, была засекречена в интересах следствия. Уголовное дело также слушалось в закрытом режиме.