Напавший на журналиста армянский министр Аршакян подал в отставку

Чиновник объявил в своих соцсетях, что занимает должность министра высокотехнологической промышленности последний день.

Министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян, который 18 марта напал на журналиста, заявил о своем последнем рабочем дне на посту.

«Дорогие соотечественники. Сегодня мой последний рабочий день в качестве министра высокотехнологической промышленности. Как гражданин Республики Армения считаю недопустимым применение должностным лицом насилия против любого гражданина, мы обязаны идти по пути построения общества без насилия», — написал он в Facebook.

Прежде всего, чиновник отметил, что он как лицо, представляющее Армению, должен быть примером для общества. В своей отставке политик видит урок как для себя, так и для народа.

Ранее, 18 марта, появилась информация о том, что Аршакян напал на журналиста в кафе. В этот же день министр извинился перед своими подписчиками и заявил о том, что готов понести ответственность за произошедшее.