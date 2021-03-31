Путин рассказал о подготовке совещаний в Сочи по вопросам ОПК

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке традиционной серии совещаний в Сочи с руководством Минобороны России и оборонных предприятий.

Президент РФ Владимир Путин рассказал о подготовке традиционной серии совещаний в Сочи с руководством Минобороны России и оборонных предприятий.

Государственный лидер отметил, что "некоторые коллеги" должны внимательнее отнестись к выполнению гособоронзаказов.

"Судя по той информации, которая сейчас ко мне поступает в преддверии подготовки наших совещаний в Сочи, некоторые коллеги, совершенно очевидно, должны повысить свое личное внимание к выполнению заказов государства", — сказал он, комментируя выступление главы РСПП Александра Шохина на церемонии подписания генерального соглашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателями и правительством РФ на 20212023 годы.

Ранее президент России Владимир Путин допустил возможность национализации ряда предприятий, которые не выполняют гособоронзаказы в срок или осуществляют их со сбоями.