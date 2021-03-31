Поваренная соль позволит в разы упростить процесс жарки шашлыков

Россияне чаще всего используют воду для тушения огня в процессе жарки шашлыков. Этот способ малоэффективен. В Сети рассказали, как правильно тушить огонь, не заливая угли.

Россияне чаще всего используют воду для тушения огня в процессе жарки шашлыков. Этот способ малоэффективен. В Сети рассказали, как правильно тушить огонь, не заливая угли.

Чтобы приготовить вкусный и сочный шашлык, необходимо учесть множество факторов: состав маринада, качество мяса, угля, жидкости для розжига и так далее. Однако одним из самых важных моментов является способ тушения огня. О том, как его тушить, рассказало издание "Слово и Дело".

Большинство россиян использует в качестве средства тушения воду. Однако если поливать ею шашлык, заливается и уголь. Это приводит к тому, что уровень жара понижается, а само блюдо начинает не жариться, а тушиться. Этой проблемы можно избежать, заменив воду на обычную поваренную соль. На тлеющие углы необходимо равномерно высыпать около 100–200 граммов соли. При этом нужно быть осторожным: соль взрывается при попадании на горячие угли.

Капающий с мяса жир перестанет воспламеняться после попадания на покрытые солью угли. Также снизится количество пепла. Этот способ приготовления позволит довести мясо до нужного состояния за 15–17 минут.