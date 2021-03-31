В ПФР рассказали об апрельской индексации пенсий россиян

Пенсионные выплаты по государственному обеспечению, в том числе социальные, будут проиндексированы с 1 апреля на 3,4%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Пенсионные выплаты по государственному обеспечению, в том числе социальные, будут проиндексированы с 1 апреля на 3,4%, сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России (ПФР).

Мера затронет 3,9 млн российских пенсионеров, в том числе 3,2 млн получателей социальной выплаты. Прибавка в результате индексации составит от 270 до 514 рублей в месяц в зависимости от вида пенсионного обеспечения.

Так, социальная выплата детям-инвалидам в России достигнет в среднем 15 тысяч рублей. Для инвалидов с детства первой группы пенсия составит 15–16 тысяч рублей. Участникам Великой Отечественной войны, которым назначена и страховая, и пенсия по гособеспечению, будет начислено в среднем до 42 тысяч рублей. Выплата инвалидам по военной травме, которые также получают две пенсии, увеличится в среднем до 32,9 тысячи рублей.