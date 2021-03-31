Вильфанд рассказал по погоде на апрель в России

Аномальных заморозков не ожидается.

Апрель будет теплым на всей территории России. Как рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха во всех регионах будет выше нормы или около средних многолетних показателей. Аномальных заморозков не предвидится.

Так, теплее, чем обычно, будет в Северо-Западном федеральном округе, в большинстве регионов Центрального округа, на севере Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также в Якутии, на Чукотке и на севере Магаданской области. При этом на северо-западе, в Сибири и на Дальнем Востоке апрель ожидается дождливым.

В южных регионах России прогнозируется дефицит осадков.