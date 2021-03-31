Дальнейшее обострение обстановки в Донбассе и поддержание мифа о "российской агрессии" остаются главными целями Киева, который не хочет урегулирования конфликта.

Дальнейшее обострение обстановки в Донбассе и поддержание мифа о "российской агрессии" остаются главными целями Киева, который не хочет урегулирования конфликта.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко дала свою оценку украинской политике в отношении Донбасса. Она заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не хочет и не может идти по пути урегулирования конфликта.

Матвиенко подчеркнула, что Киеву выгодно поддерживать миф о "российской агрессии". Она уверена, что украинским властям нужно сохранение напряженности в Донбассе.