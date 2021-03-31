«Большая чистка» в Роснано: наследие Анатолия Чубайса под угрозой

Эксперты уверены, что друзей бывшего министра финансов в госкомпании ждут отставки.

Когда в декабре 2020 года Анатолий Чубайс ушел из Роснано, эксперты в один голос заявляли, что списывать со счетов столь опытного чиновника пока рано, он еще пригодится Кремлю. Через три дня после этого Россия узнала причину отставки топ-менеджера: Чубайса утвердили на пост с замысловатым названием: «специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития».

Внимание общественности и экспертного сообщества последовало за Чубайсом, а Роснано осталась в тени. Несколько месяцев государственная компания не появлялась на информационном горизонте, но в марте вновь напомнила о себе. И далеко не самым положительным образом.

Компанию заподозрили в неэффективности. Директор Института менеджмента инноваций Высшей школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников признался, что за последние 14 лет страна вложила в инновационные институты развития 965 миллиардов рублей. Потраченный триллион не помог России повысить долю инновационной продукции. Напротив, по многим показателям государство «откатилось» к состоянию середины нулевых.

Результаты такого доклада не заставили себя долго ждать: 31 марта источники газеты «Коммерсантъ» сообщили, что в скором времени свой пост может покинуть Юрий Удальцов — зампредседателя правления Роснано и один из соратников Анатолия Чубайса.

Есть ли повод говорить о зачистке команды Чубайса в Роснано? Эксперты считают, что да, ведь претензий к государственной компании накопилось немало. В один ряд с ней ставят инновационный центр «Сколково», чей КПД при огромных финансовых затратах оставляет желать лучшего.

Благодаря компаниям, к 2021 году Россия должна была достигнуть 25-процентной доли инновационной продукции в общем объеме экспорта, однако сейчас этот показатель застыл на отметке в 6% (это уровень десятилетней давности). При этом с 2006 года Роснано и «Сколково» суммарно «съели» из бюджета около 300 миллиардов рублей.

Такая расточительность не могла не привлечь внимания подопечных Алексей Кудрина в Счетной палате. Замечания в адрес Роснано начали появляться еще в 2015 году: то руководителей компании уличат в чрезмерно больших премиях, то самого Чубайса пожурят за неосторожные высказывания на корпоративах.

При пересчете выяснилось, что не все сотрудники государственной компании требовали к себе такого «высокооплачиваемого отношения». Чего только стоит личный аппарат Чубайса из 14 человек, который обслуживал главу Роснано до 2020 года. Личный повар, массажист и водитель с зарплатами до 900 тысяч рублей в месяц едва ли были необходимы для развития российской наноиндустрии.

В результате к концу прошлого года Роснано понадобилась докапитализация в размере 116 миллиардов рублей. Из 69 проектов компании 15 находятся на стадии ликвидации, а еще 35 не окупают вложенные в них инвестиции, сообщает Telegram-канал «Незыгарь».

На фоне таких цифр предположения о «зачистке» окружения Чубайса в госкомпании кажутся все более реалистичными. Да и финансовые скандалы не обошли друзей бывшего главы Роснано стороной. В 2015 году на основании проверки Счетной палаты следователи возбудили уголовное дело о присвоении и растрате 300 млн рублей в отношении Леонида Меламеда — первого руководителя Роснанотеха.

Он работал с Чубайсом с 2000 года. Внимание правоохранителей привлек многомилионный контракт, который компания Меламеда «Алемар» заключила с Роснано. Чубайс проходил по делу свидетелем и заявил в суде, что его корпорация не понесла ущерба от действий злоумышленников. Дело закрыли в феврале 2021 года за истечением срока давности, а бывшего партнера Чубайса отпустили из-под домашнего ареста.

Впрочем, руководство Роснано не виновато в том, что его большая часть состоит из сторонников Анатолия Чубайса. Только из-за возможной отставки Юрия Удальцова судить о всех «друзьях» бывшего главы госкорпорации не нужно, ведь ее неэффективность зависит не только от них, рассуждает кандидат экономических наук Михаил Беляев.

«Бывший руководитель [Чубайс] действительно умеет очень хорошо разговаривать и аргументировать. В течение длительного времени он умел создавать впечатление, что там [в Роснано] идет усиленная работа. Работа идет, но она несоразмерна затратам, тут трудно не согласиться с мнением Москвы. Не факт, что виновата именно команда Чубайса, у нас, в целом, нет доказательств ее существования как таковой. Но если Удальцов уйдет, то это будет намек на кадровую перестановку в руководстве. Ее нужно будет укрепить и нацелить на более практичную работу», — допустил экономист.

Версия с «чисткой» руководства Роснано, по мнению Беляева, все же остается рабочей. Больше десяти лет назад на верхушку компании смотрели через призму перспектив, но сейчас результаты работы не радуют Кремль. «Наногигант» актуален с практической точки зрения, а с новыми требованиями чаще всего приходят новые люди, подытожил эксперт.

Telegram-каналы пишут, что проверка успехов руководства Роснано уже идет полным ходом. По некоторым данным, вопрос стоит на контроле в Совете безопасности.