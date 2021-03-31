14:18 31 Марта 2021Армия
Япония будет оплачивать содержание военных баз США в стране до 2022 года
Верхняя палата парламента Японии на год продлила соглашение об условиях распределения расходов на содержание американских военных баз в стране.
Верхняя палата парламента Японии на год продлила соглашение об условиях распределения расходов на содержание американских военных баз в стране.
Отмечается, что парламентарии большинством голосов одобрили имеющиеся договоренности. До этого за данное соглашение проголосовала ключевая нижняя палата японского парламента.
Как сообщает агентство Kyodo, в течение года Токио и Вашингтон также намерены заключить договоренности об условиях содержания военных объектов США после 2022 года.
По имеющимся данным, в 2021 финансовом году, который начнется с 1 апреля, Япония потратит на содержание американских баз около 1,9 миллиарда долларов. Токио берет на себя расходы по оплате коммунальных услуг, а также выплачивает заработную плату персоналу объектов.