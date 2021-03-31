В Госдуме уверены в скорой регистрации «Спутника V» в Евросоюзе

Лидеры РФ, ФРГ и Франции обсудили перспективы регистрации российской вакцины в Европе, ее возможные поставки и совместное производство. В комитете Госдумы по международным делам сочли итоги переговоров позитивными.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов положительно оценил итоги прошедшей видеоконференции между лидерами России, Германии и Франции Владимиром Путиным, Ангелой Меркель и Эммануэлем Макроном. Депутат выразил уверенность, что российская вакцина «Спутник V» не только пройдет успешную регистрацию в ЕС в скором времени, но и будет пользоваться большим спросом среди самих европейских граждан.

«Несмотря на политические разногласия, которые у нас имеются со многими странами ЕС, мы понимаем важность объединения усилий против пандемии. И российский вклад тут очень существенный. Я сам прививался “Спутником V” и благодаря ему не заболел. В целом я оцениваю результаты этого сотрудничества позитивно. Наша вакцина будет зарегистрирована во многих европейских странах и будет востребована среди них как средство против коронавируса», — отметил Морозов в комментарии «Политике Сегодня».

Накануне вечером президент России Владимир Путин поговорил по видеосвязи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном. Лидеры трех государства обсудили наиболее актуальные международные вопросы, особенно подчеркнув необходимость объединить усилия перед угрозой пандемии коронавируса.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ключевым условием для применения «Спутника V» в Европе назвала сертификацию европейского регулятора.

Сейчас российская вакцина «Спутник V» проходит первый этап экспертизы европейским лекарственным агентством (EMA). После проверки вакцину могут одобрить во всем ЕС. По словам официального представителя агентства, предположительно, решение по препарату примут в мае.

В беседе с Владимиром Путиным, лидеры Франции и Германии раскрыли, по каким критериям европейский регулятор оценивает вакцину из России. Речь идет об обычных стандартах ЕС, основанных на научных данных об эффективности и безопасности вакцины.

«Оценка проводится по тем же самым нормам, которые применяются и к другим вакцинам», — отметили в пресс-службах двух стран.

Также Владимир Путин заявил Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону о том, что страна готова восстановить нормальное взаимодействие с ЕС,но при условии встречной заинтересованности.

Российскую вакцину зарегистрировали 11 августа прошлого года. Она стала первой в мире. Препарат прошел три этапа клинических испытаний. В настоящее время «Спутник V» одобрен к применению в 58 странах. Его высокую эффективность (91,6%) подтвердил ведущий медицинский журнал «Ланцет».