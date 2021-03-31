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15:07   31 Марта 2021
Россия

Матвиенко возмутил текст песни Манижи для Евровидения

Матвиенко возмутил текст песни Манижи для Евровидения

Спикер Совфеда Валентина Матвинко согласна с негативным отношением россиян к тексту песни Манижи «Русская женщина», которую певица представит на Евровидении.

На заседании Совета федерации Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить информацию о процедуре выбора участника и песни на международный музыкальный конкурс.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Ну, это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?», - возмутилась политик.

Ранее, исполнительница Манижа прошла отбор на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Певица будет представлять РФ, чем вызвала критику и возмущение со стороны россиян.  

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