Матвиенко возмутил текст песни Манижи для Евровидения

Более того, после ознакомления с композицией, спикер Совфеда поручила проверить процедуру отбора песен и артистов для конкурса.

Спикер Совфеда Валентина Матвинко согласна с негативным отношением россиян к тексту песни Манижи «Русская женщина», которую певица представит на Евровидении.

На заседании Совета федерации Матвиенко поручила сенатору Елене Афанасьевой запросить информацию о процедуре выбора участника и песни на международный музыкальный конкурс.

«Кто не знаком с текстом этой песни, рекомендую. Ну, это кони-люди какие-то и вообще какой-то бред. Я вообще не понимаю, что это такое. О чем это?», - возмутилась политик.

Ранее, исполнительница Манижа прошла отбор на участие в музыкальном конкурсе «Евровидение». Певица будет представлять РФ, чем вызвала критику и возмущение со стороны россиян.