Киев отреагировал на переговоры лидеров РФ, ФРГ и Франции

Важные решения по Донбассу без учета позиции Киева приниматься не будут. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Важные решения по Донбассу без учета позиции Киева приниматься не будут. Об этом сообщила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Юлия Мендель прокомментировала переговоры президентов Германии, Франции и России Ангелы Меркель, Эммануэля Макрона и Владимира Путина. Она сообщила, что Украина продолжит переговоры с Парижем, Берлином и Москвой, пока ситуация в Донбассе не будет полностью урегулирована.

"Евросоюз зарекомендовал себя как надежного партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма", — собщила пресс-секретарь.

Трехсторонняя встреча между Путиным, Макроном и Меркель прошла накануне в формате видеоконференции. Обсуждали борьбу с коронавирусом, кризис в Белоруссии и ситуацию в Донбассе.