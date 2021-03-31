Экономист рассказал о планах США вновь начать войну санкций против «СП-2»

Противники российского газопровода «Северный поток – 2» на нынешнем этапе его строительства уже не смогут помешать завершению проекта, но Соединенные Штаты намерены помешать его вводу в эксплуатацию.

Противники российского газопровода «Северный поток – 2» на нынешнем этапе его строительства уже не смогут помешать завершению проекта, но Соединенные Штаты намерены помешать его вводу в эксплуатацию.

Об этом в эфире радио Sputnik заявил старший эксперт Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев, который прокомментировал новость о том, что российский трубоукладчик «Академик Черский» взял курс на датские территориальные воды в Балтийском море, где ему предстоит возобновить укладку труб на первой ветке газопровода «Северный поток – 2».

Ранее о перемещениях судна-трубоукладчика рассказала пресс-служба оператора строительства «Северного потока – 2» компании Nord Stream 2 AG. Также сообщалось, что другой трубоукладчик – судно «Фортуна» достраивает в датских водах вторую ветку газопровода.

По мнению эксперта Сергея Кондратьева, достройке «Северного потока – 2» уже не сможет никто из противников проекта, но Соединенные Штаты Америки могут сосредоточить усилия на том, чтобы не дать ввести новый газопровод в эксплуатацию.

«Я думаю, что по факту сейчас основной акцент будет смещаться с достройки на ввод в эксплуатацию. С большой вероятностью мы увидим, что в этом году "Северный поток-2" будет достроен. Главный спор тогда будет о том, какие будут условия использования этого газопровода, будет ли на него распространяться третий энергопакет или он сможет получить исключение. Соответственно, какова будет его загрузка», — отмети эксперт.

И на этом этапе американцы получат возможность возобновить «войну санкций» против газопровода, добавил Кондратьев.

Напомним, в течение декабря 2020 судно «Фортуна» проложила в немецких территориальных водах 2,6 километра трубопровода, проходящего по дну Балтийского моря напрямую от берегов РФ к территории Германии.

Таким образом, по информации компании-оператора строительства, на конец января 2021 года оставалось проложить в общей сложности 148 километров труб – 29 километров в территориальных водах Германии и 120 в датских водах.