Россия продолжит практику кредитных отношений со странами-партнерами

Москва не планирует отказываться от практики предоставления кредитных средств другим странам. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Москва не планирует отказываться от практики предоставления кредитных средств другим странам. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков, выступая на встрече с журналистами, также прокомментировал кредитное сотрудничество России с Белоруссией. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что подобные отношения между странами-партнерами являются распространенной мировой практикой.