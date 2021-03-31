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13:58   31 Марта 2021
Экономика

Россия продолжит практику кредитных отношений со странами-партнерами

Россия продолжит практику кредитных отношений со странами-партнерами

Москва не планирует отказываться от практики предоставления кредитных средств другим странам. Об этом 31 марта заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков, выступая на встрече с журналистами, также прокомментировал кредитное сотрудничество России с Белоруссией. Пресс-секретарь главы государства пояснил, что подобные отношения между странами-партнерами являются распространенной мировой практикой.

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#россия #песков #кредиты

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