Обязанности главы Забайкалья не включают в себя руководство министерствами

Глава Забайкальского края Александр Осипов не должен руководить исполнительными органами государственной власти, так как это не входит в его обязанности.

Глава Забайкальского края Александр Осипов не должен руководить исполнительными органами государственной власти, так как это не входит в его обязанности.

Об этом сказано в ответе прокуратуры Забайкальского края на обращение портала "Чита.Ру". Пресс-служба правительства региона ответить на запрос редакции отказалась.

"В полномочия губернатора Забайкальского края не входит непосредственное руководство исполнительными органами государственной власти, также им не аккумулируется подробная информация об их деятельности", — сказано в ответе прокуратуры.

Ранее в Забайкалье накрыли подпольное казино, сообщал сайт 360tv.ru.