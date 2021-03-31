Компания "Яндекс" представила пользователям новый логотип

Компания "Яндекс" впервые за 13 лет представила свой новый логотип, вариант которого уже появился на главной странице поисковика.

Компания "Яндекс" впервые за 13 лет представила свой новый логотип, вариант которого уже появился на главной странице поисковика.

Логотип можно увидеть на изображениях продуктов, входящих в систему сервисов "Яндекса". Об этом говорится в сообщении компании.

"Предыдущий логотип "Яндекса" был создан почти 13 лет назад. Тогда никто не думал, что интернет-компания может заниматься доставкой продуктов, обрабатывать платежи и делать беспилотные автомобили", — рассказал дизайн-директор "Яндекс.Поиска" Геннадий Лохтин.

Помимо логотипа, "Яндекс" представил новый знак — букву "Я" в красном круге, а также новый шрифт для логотипных конструкций. Знак появится в интерфейсах и в жизни, например, на сумках курьеров. "Яндекс" также изменил внешний вид поисковой строки, которая теперь не повторяет форму стрелки.