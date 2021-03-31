Челябинские депутаты признали удовлетворительной работу мэра за 2020 год

Депутаты городской думы приняли отчет главы Челябинска Натальи Котовой за 2020 год. Его признали удовлетворительным 99% народных избранников.

Депутаты городской думы приняли отчет главы Челябинска Натальи Котовой за 2020 год. Его признали удовлетворительным 99% народных избранников.

Наталья Котова 30 марта представила отчет о деятельности в 2020 году. Большинство депутатов устроила работа мэра и администрации Челябинска. Об этом сообщает ИА "Уральский меридиан", ссылаясь на слова председателя челябинской думы Андрея Шмидта.

Недоволен остался депутат Илья Мительман. Он раскритиковал работу мэра с бюджетом, строительством и благоустройством по некоторым статьям и объектам.

"За прошлый год не было сформировано и реализовано с аукциона ни одного участка под жилищное многоквартирное строительство", — заявил депутат.

Ранее Котова анонсировала строительство моста в Челябинске, передает сайт 360tv.ru. Объект соединит улицы Краснознаменную и Энгельса, пояснила градоначальница.