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13:49   31 Марта 2021
Политика

Челябинские депутаты признали удовлетворительной работу мэра за 2020 год

Челябинские депутаты признали удовлетворительной работу мэра за 2020 год

Депутаты городской думы приняли отчет главы Челябинска Натальи Котовой за 2020 год. Его признали удовлетворительным 99% народных избранников.

Наталья Котова 30 марта представила отчет о деятельности в 2020 году. Большинство депутатов устроила работа мэра и администрации Челябинска. Об этом сообщает ИА "Уральский меридиан", ссылаясь на слова председателя челябинской думы Андрея Шмидта.

Недоволен остался депутат Илья Мительман. Он раскритиковал работу мэра с бюджетом, строительством и благоустройством по некоторым статьям и объектам.

"За прошлый год не было сформировано и реализовано с аукциона ни одного участка под жилищное многоквартирное строительство", — заявил депутат.

Ранее Котова анонсировала строительство моста в Челябинске, передает сайт 360tv.ru. Объект соединит улицы Краснознаменную и Энгельса, пояснила градоначальница.

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#Илья Мительман #Наталья Котова #Андрей Шмидт

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