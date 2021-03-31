МИД РФ огорчен решением Италии выслать российских дипломатов

Министерство иностранных дел России огорчило решение властей Италии выслать дипломатов из страны.

Министерство иностранных дел России огорчило решение властей Италии выслать дипломатов из страны.

В МИД РФ подчеркнули, что сейчас выясняются все обстоятельства этого дела.

Ранее Министерство иностранных дел Италии решило выслать двух дипломатов посольства РФ из-за ситуации с задержанием российского офицера и итальянского военнослужащего. Их подозревают в "шпионаже" в пользу России.

После этого в МИД Италии вызвали российского посла.